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الرفيق رائد فهمي: تسويات اختيار رئيس الوزراء تزامنت مع فض الاعتصامات بالقوة

اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أمس الأول، ان تسويات اختيار رئيس الوزراء بين الكتل السياسية تزامنت مع فض الاعتصامات بالقوة.

وقال الرفيق فهمي في تغريده على صفحته الشخصية في تويتر واطلعت عليها “طريق الشعب”، أنه “يجري الحديث عن تسويات سياسية محتملة بين الكتل المتنفذة، تمهد لاختيار مرشح ذي مقبولية لرئاسة الوزارة”.

واضاف، إن “هذه التسويات تجري بالتزامن مع تصعيد القمع ضد المعتصمين السلميين ومحاولة فض الاعتصامات بالقوة”، لافتاً إلى إن “هذا لا ينبئ بخير في شأن التوافقات التي قد تسفر عنها هذه التسويات في حال نجاحها”.

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