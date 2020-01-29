الشيوعي يستقبل وفدا من حزب الامة

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم امس الثلاثاء، السيد محمود العكيلي الامين العام لحزب الامة العراقية والوفد المرافق له.

وتبادل الطرفان في اللقاء المعلومات والآراء في شأن تطورات الانتفاضة الشعبية السلمية، وتحديها القمع الوحشي المسلط عليها، واصرار جماهيرها على المواصلة حتى تحقيق المطالب المشروعة، واكدا دعمهما الكامل لها ولمسيرتها المنتصرة. كذلك اتفق الجانبان في مداولاتهما على الحاجة الى تأمين مساهمة الاوساط المدنية الديمقراطية والوطنية في السجالات السياسية الراهنة، وفي المشاورات والمداولات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة واختيار من يكلف بتأليفها. وضم الوفد الزائر كلا من السيدة اخلاص الشمري سكرتيرة حزب الامة، والدكتور علاء عضو مكتبه السياسي. فيما شارك في استقباله الرفاق مفيد الجزائري نائب السكرتير ود.علي مهدي ووسام الخزعلي عضوا اللجنة المركزية وفاضل الموسوي عضو لجنة العلاقات.