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الصليب الاحمر الدولي: يجب ايقاف العنف الذي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بالعراق

دعا الصليب الاحمر الدولي، الثلاثاء، الى ضرورة ايقاف اساليب العنف التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في العراق.

وقال الصليب الاحمر في بيان إن “الصليب الأحمر الدولي تبرع بمستلزمات طبية لمستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية لتوفير العلاج لجرحى الاحتجاجات المستمرة في العراق”.

وأضاف أنه “يجب السماح للطواقم الطبية بأداء عملها دون عنف أو تخويف”، مؤكداً بالقول “يجب ايقاف اساليب العنف التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى ولا ينبغي القبول باتخاذها كمنهج”.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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