الصواريخ انطلقت من الجنوب الغربي لبغداد فهي مسرحية بعثية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية: انطلقت من منطقة عرب جبور

تناقلت الكثير من القنوات الفضائية اعلان المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الاثنين 27 كانون الثاني 2020، تحديد مكان الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية امس.

وقال الربيعي في تصريح لوسائل اعلام محلية، إن مصدر الضربة التي استهدفت السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، كان من منطقة عرب جبور جنوب العاصمة وهذه المنطقة ليس فيها فصائل مقاومة، مؤكداً أن استهداف البعثات الدبلوماسية يعني استهداف العراق.

واضاف أن فصائل المقاومة غير محتاجة لاسلوب الضرب الخفي، و موقف فصائل المقاومة اكبر من ان يضرب سفارة امريكا بهذا الشكل، و ان المستفيد من ضرب السفارة الامريكية هو من يريد العداء للعراق.

وتابع الربيعي، نريد سيادة العراق وانهاء السيطرة الامريكية، و التظاهرات المليونية هي رد الفصائل الحقيقي على امريكا، لافتا الى ان امريكا تعرف من ضرب سفارتها واتهام الفصائل هو جزء من عمل الاعلام الامريكي.

وأشار الى أن فصائل المقاومة لم تستهدف القواعد الاجنبية بعد خروج قواتها من العراق، والقوات الاجنبية اعتدت على فصائل المقاومة اكثر من مرة، وفصائل المقاومة لم ترد على خروقات امريكا احتراما لسيادة العراق، القوات الامنية حددت اطلاق الصواريخ من الدورة وهذه الافلام ليست جديدة لفلول البعث فهم يجيدون هذا الفن بشكل محترف وممتاز، وماشاء الله الافلام لها اول ومالها نهاية، واحدة متجنسة سويدي وطلعت على الشرقية لابسة عصابة عجوز مال سكنة الاهواز وتبحث عن وطن، اول امس شابة محجبة تبكي جندي تحارش بها جنسيا وتقول الله اكبر انا مثل اخته؟؟؟؟ ….الخ الف بصقة في وجه كل بعثي طائفي حقير يتاجر بكل الموبقات والف لعنة على كل واحد يتبع هذه الاساليب القذرة للكذب والتدليس.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.