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المَصْكَعَة!!

من صَقعَ أو صَقعه أي ضربه ببسطِ كفه.

وهي مَصقعة فتحولت باللهجة السامرائية إلى “مَصكعة”.

والمَصكعة (الكاف تلفظ كالجيم باللهجة المصرية) , يوصف بها الشخص الذي يتلقى الضربات من كل حدب وصوب وبتواصل.

كالصبي الذي يعود إلي أمه كل يوم عدة مرات باكيا , بسبب ما تعرض له من ضرب من أقرانه.

ويقولون لمثل هذا الصبي : “ولك شنو صاير مَصكعة , صير سبع”.

ويقولون أيضا : “هذا شلون مصكعة , أو مَكفخة , ياهو الجاي يبلش بيه ضرب”.

ومَكفخة على وزن ومعنى مصكعة.

ويُقال “مَصْكوع” , أي خائف ومرعوب.

,أحيانا نسمع قول “إشصِكعَك يا مسودن”.

و”مسودن” كلمة مستعملة في الوسط والجنوب وتعني المَخبول.

والعلاقة ما بين (الصاكِع) , أي الذي يقوم بفعل التعدي و (المَصْكوع) , أي الذي يتلقى الفعل أو الضرب والإعتداء, تتحكم بها عوامل متفاعلة فيما بينهما.

فالصاكع , يتباهى بالقوة والفوز , وتتملكه إرادة الهيمنة والسيطرة والإستئثار , والرغبة الملحة للعدوان.

وما يقوم به (الصاكِع) يؤكد هذه المشاعر والعواطف المتأججة فيه , وكلما تكرر فعله , تنامت لديه قدرات ومهارات وتسويغات (الصَكْع) المُبرح للآخر (المَصكوع).

وقد يستخدم (الصاكع) عمله , للتخلص من المشاكل الداخلية أو الذاتية , أو بسبب الغيرة وللإنتقام , وإزاحة المشاعر السلبية على غيره , أو للتعبير عن طبيعته العدوانية المتأصلة فيه , وعندما يتحول (الصكع) إلى إدمان , فأنه يحقق متعة سلوكية متكررة.

أما (المَصكوع) , فأنه يقوم بسلوكيات عنيفة ضد نفسه , أي أنه بدلا من مواجهة (صاكِعه) , ينال من نفسه , لفقدان ثقته بها , وكآبته , وخوفه وقلقه , مما يؤدي إلى إضطرابات سلوكية وإنتحارية , وعُصابية.

فيميل للحزن والبكاء والعويل , والهلع والتداعي المرير , والتشرد , والسُعار الهستيري , وإستلطاف المآسي والويلات , وربما الإنطواء في زوايا الغياب والفناء.

بل أنه يقوم بأفعال , تحفز وتشجع (الصاكِع) على التمادي في (صَكْعِه) , وكأنه صار يتلذذ بالإيلام , ويستطيب دور الضحية والمظلومية والمقاساة الحامية.

وفي هذه الدنيا المتصارعة على مصادر الطاقات والقدرات , تتحول بعض المجتمعات إلى (مَصْكعَة) , فتستهدفها القوى الأخرى القادرة على (الصَكْع) , وفقا لمتطلبات مصالحها وإتجاهات أهدافها وغاياتها البعيدة المدى.

وفي خضم أوضاعنا التي تتعرض فيها مجتمعاتنا للكفخات من كل الجهات , تذكرت كلمة (مَصْكعة) , وتساءلت بألم وحسرة , عن هل أن مجتمعاتنا صارت (مَصْكعة) , (يا هو الجاي ينطيها كفخة)؟!!

د-صادق السامرائي

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