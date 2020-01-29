(الناصري ابن عشاير..الصدر ابن عوائل)..ترك (اسعد الناصري) للتيار..(للفرق بيه وبين مقتدى)

بسم الله الرحمن الرحيم

كما نعلم ان (التيار الصدري معرف لاربع عناوين رئيسية).. (ديني، سياسي، عسكري، لجان اقتصادية).. والاقتصادي ممول لما سبق.. فسياسي نقصد به (كتلة الاحرار سابقا، كتلة سائرون حاليا).. وعسكري نقصد به (جيش مهدي واليوم الموعود سابقا، سرايا السلام حاليا).. وديني ويقصد به كل من يتبع مكاتب التيار الصدري من المعممين…. وجميعها تدار بشبكة تربط بمقتدى الصدر..

(ليطرح سؤال: هل كان بزمن الصدر الثاني.. هذا التعقيد)..

فهل كان الصدر الثاني (يحتاج لمكاتب اقتصادية واجنحة عسكرية وكتلة سياسية) حتى يستقطب المقلدين له ؟ فهذا التعقيد ولد الشرخ بين مقتدى الصدر وبين باقي شيعة العراق ومنهم اتباع المرجع الديني الصدر الثاني.. انفسهم.. (كونها زرعت الطبقية والفوقية من جهة، وبالتالي شقت التيار نفسه بين غالبين ومغلوبين.. اثرياء واغنياء.. اقوياء ضعفاء.. ظالمين ومظلومين.. مترفين ومعدمين.. فاسدين وضحايا للفساد.. الخ)..

لتحصل ثورة داخل اتباع الصدر الثاني ضد التيار الصدري بكل عناوينه انفسهم.. ومن امثلته (ترك اسعد الناصري للتيار الصدري).. بالناصرية.. ونزعه للعمامة.. وعودته للبس الياشماغ الذي ينتمي له ابناء العشائر الشيعية العربية.. بعد اصراره على (البقاء مع المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق ومنها في محافظاته الناصرية)..

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ولنتبه (اسعد الناصري لم يترك التيار حتى يذهب لكتلة سياسية اخرى او حزب اخر.. كما فعل غيره، كعبعوب).. (ولم يبقى بالتيار يجني المكاسب المالية كحاكم الزاملي .. الخ).. (ولم يهرب خارج العراق بعد سرقة ما يمكن سرقته من موارد الدولة كما فعل غيره).. بل عاد الى اصله وفصله.. الانتماء لابناء مكونه الشيعي العربي بارض بوسط وجنوب الرافدين..

السبب بكل ذلك .. (بان مقتدى الصدر ابن عوائل) و (اسعد الناصري) فهو ابن عشائر اصيل

فالشيعة العرب بارض الرافدين.. ازمتهم وترديهم سببه انهم ورثوا مخلفات الماضي .. من هيمنة ثقافة (هذا ابن عوائل).. ويقصد به (العوائل الاجنبية الاصل).. (ال بحر العلوم، ال الصدر، ال الجلبي، ال علاوي، ال الشيرازي، ال الشهرستاني، ال الكاظمي.. الخ) وكلها عوائل يطلق عليه بالعراق (لفو) اي عوائل اجنبية الاصل من خارج الحدود بين ايرانية وهندية ولبنانية وافغانية وباكستانية وتركية.. الخ.. لا تنتمي بالمحصلة لابناء عشائر وقبائل الشيعة العرب المكونة لابناء وسط وجنوب الرافدين.. وهذا اهم سبب لفشل الشيعة العرب باسقاط الطاغية صدام.. وسبب فشلهم ايضا بان يكون لهم وجود وكيان سياسي.. وسبب ترديهم وعدم تمكنهم من بروز نخب سياسية واعية لديهم.. ولنتبه (ان هذه العوائل الاجنبية الاصل كلها برزت بالعهد العثماني).. وبالعهد الملكي.. ضمن (طبقة برجوازية).. متعالية على باقي الشيعة العرب بارض الرافدين.

فابناء العوائل.. (اللفو) لم يسقط لهم ابن خالة ولا ابن عم ولا ابن (بالتظاهرات)..

(فضحايا التظاهرات 25 الف بين شهيد وجريح ومعوق) ابناء عشائر الشيعة العرب.. بعضهم اقارب اسعد الناصري.. ولم يسقط (ابن خالة ولا ابن عم ولا اخ ولا اخت لال الصدر اللبنايي الاصل).. فجعفر الصدر (اللبناني الجنسية) عين سفيرا بلندن.. وزهراء الصدر عينت بعد 2003 بوزارة النفط وتقيم بلندن.. وحسيب الصدر وحبيب الصدر وفراس الصدر.. عينوا بمناصب اثروا من خلالها .. وهادي الصدر (لندن) الذي قال عنه موفق الربيعي لا يمر عقد الا عبره بعد اخذه (للكومشنات).. وحسين الصدر الكاظمية صاحب قنوات فضائية واملاك.. (لا نعلم من اين له ذلك).. ومقتدى الصدر اصبح من (مسيو بيشي) قديمة تعود لابيه.. الى (صاحب طائرة خاصة وارتال الحمايات والسيارات الحديثة، والسفرات والجولات.. الخ من الثراء الحرام) في وقت مقتدى الصدر لم ياكل طعاما بجده ومن تعب جبينه.. فهو ليس خريج كلية ولا جامعة ولا معهد ولا حتى روضه.. ولم يتعلم بحياته مهنة يعيش بعرقها.. (فمن اين له هذه الاملاك الحرام)؟

المحصلة:

مقتدى الصدر ينظر للتيار بانهم قطيعه .. يمشون وراءه كالخراف.. ومن يخرج عن القطيع يقتل.. ويعتبر (سرايا السلام- القبعات الزرق) الكلاب التي تحرس القطيع وتذبح من يخرج منه..

والشيء بالشيء يذكر.. (ردا على من يقول.. زمن الطائفية راح وولى)؟

السؤال هل نمت بالليل وكعدت الصبح.. (وفجئة راحت الطائفية) ؟؟ مالكم كيف تحكمون؟

فاليس من الغباء من يقول (زمن الطائفية راح ووله) متناسيا (المتظاهرين شيعة) و(مراجعهم شيعة).. ومناطقهم (تقطعنها اكثرية شيعية عربية قبلية).. و(المتظاهرين ضد طبقة سياسية فاسدة حاكمة بوسط وجنوب محسوبة شيعيا) .. في وقت (لا الاكراد خرجو تظاهرات ضد احزابهم واصنامهم، كال الطالباني وال البرزاني، واحزابهم كالديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين المتورطين بالفساد) ولا (السنة العرب خرجوا ضد احزابهم واصنامهم، كال الكربولي والمطلك والنجيفي.. الخ المتورطين بالفساد ) ولا ضد احزابهم السنية (كالاخوان المسلمين .. الخ الفاسدين) ولا حتى ضد البعث المجرم).. وبعد ذلك يقولون (زمن الطائفية ولت)..و(يريدون من الشيعي ليثتب عدم طائفيته بان يتخلى عن مكونه الشيعي العربي)

فالشيعي المتظاهر البطل.. خرج ضد (طبقة سياسية محسوبة شيعيا فاسدة) بالمقابل (نجد رموز السنة وقواهم السياسية تدعم التظاهرات

اعلاميا.. في وقت هم شركاء الطبقة السياسية المحسوبة شيعيا بالفساد والحكم والولاءات الخارجية).. حتى يطلب من الشيعة العرب ان (يتخلون عن طائفتهم) بالتبرأ من (مكونهم الشيعي العربي) من جذوره.. وليس فقط من طبقة سياسية محسوبة شيعيا فاسدة مفسدة ..

فعليه نؤكد لا حل للشيعة العرب ومتظاهريهم.. الا ان يعرفون ماذا يريدون وان خلاصهم عبر:

1. تاسيس اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربالء النخيب وديالى.

2. جعل مدينة النجف حصرا دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن شيعة العراق..

3. تاسيس قوة نظامية مسلحة تابعة لاقليم وسط وجنوب لحماية الاقليم ومنع بروز اي مليشيات وجماعات مسلحة خارج ايطار الدولة.. على شرط ان ينتسب لهذه القوى النظامية العسكرية من لم ينتمي باثر رجعي لاي تنظيم سياسي او مليشياتي مهما كان السبب.

4. اقامة افضل العلاقات مع دول العالم المتقدم .. وحصر عقود البناء بشركاتها..

5. تاسيس محكمة دولية لمحاكمة كل اركان النظام السياسي الفاسد منذ 2003 لحد نجاح التغيير.. ملحق بها مؤسسة دولية لاسترجاع الاموال المنهوبة بداخل العراق والمهربة خارج العراق لحساب مصرفي مخصص لاعادة الاعمار بارض الرافدين..

هذا بعض من فيض..

ونكرره بما كررناه سابقا بمواضيع سابقة:

هل تعلم من الشيعي الغبي.. هو من يقال له (هويتك شيعي عربي) يقول (اني عراقي.. في وقت لا الكرد ولا السنة تظاهروا معه).. ثانيا.. شيعي غبي.. تقول له (عليك باقليم للشيعة العرب بوسط وجنوب).. (يقول لانريد تقسيم العراق، والعراق مقسم بلا تقسيم.. فكوردستان تريد الاستقلال، والسنة جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة)..

وردا على من يسال:

(لماذا يتخلى شيعة عن ابو مهدي المهندس..ويفضلون فائق الشيخ علي عليه)؟

1. فائق الشيخ علي لم يقاتل لجانب دولة اجنبية ايران ضد العراق . .ولم يتورط بالمحصلة بدماء جنود العراق الذين كان يزجهم صدام قسرا بالجبهات ويضع وراءهم فرق الاعدامات ليقوم الخونة (جحوش ايران) من امثال (مليشة بدر وهادي العامري.. الخ) ..بقتلهم تقربا لنظام الخميني حاكم ايران..

2. فائق الشيخ علي لم يعلن ولاءه لزعيم دولة اجنبية كما فعل المهندس بولاءه لحاكم ايران خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني..

3. فائق الشيخ علي لم يعلن ولاءه لنظام حكم اجنبي .. واعتبرها عقيدة اي لم يشرعن الخيانة عقائديا.. بالمقابل ابو مهدي المهندس اعلن ولاءه لنظام طهران (نظام ولاية الفقيه) وبدعتها..

4. فائق الشيخ علي .. المعارضة لديه ليس القيام بافعال ارهابية.. بالمقابل (المهندس) متورط بتفجير سفارات وعمليات ارهابية اخرى.. وتاريخه حافل بدماء الابرياء..

5. فائق الشيخ علي .. من سلبياته.. متجنس بجنسية دولة اجنبية بريطانية.. ولكن لم تطلب منه الولاء العقائدي لها لتشريع الخيانة.. بالمقابل ابو مهدي المهندس متجنس بجنسية ايرانية ويعلن ولاءه لحاكم ايران خامنئي، ويبايع نظام الحكم بطهران نظام بدعة ولاية الفقيه.. ويجر الصراع لداخل العراق نيابة عن ايران ولا يخفي ذلك.. اي عميل وخائن حسب القانون الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية..

6. فائق الشيخ علي.. معارض للنظام السياسي الفاسد الحالي ويدعم التظاهرات .. بالمقابل ابو مهدي المهندس يعتبر حامي النظام الفاسد بالخضراء.. ومن اطراف الطرف الثالث (مليشة بالحشد تجهر بولاءها لايران وتعلن مبايعتها بكل خيانة لحاكم ايران خامنئي)..

7. فائق الشيخ علي لم يرافق (قادة عسكريين اجانب.. وزعماء مليشيات اجنبية كقاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الايراني).. ولم يقضي بالمحصلة حياته (مطيا للغير) يقتادونه اينما يريدون.. بالمقابل ابو مهدي المهندس قضى حياته مواليا لايران ويجهر بالولاء لنظام الحكم فيها.. ومرافق لزعماء مليشيات اجنبية وقادة عسكريين اجانب ايرانيين.. سواء قبل وبعد سقوط الطاغية صدام.. ليختم حياته (مقتولا مع زعيم مليشة ايران قاسم سليماني الايراني).. بكل خيانة..

و تطرح تساؤلات ايضا :

(لماذا يفضل شيعة.. ابو مهدي المهندس.. على .. البطل عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي القائد العسكري الشيعي العربي الاصيل الذي حارب داعش)؟؟

1. فالساعدي لم يعلن ولاءه يوما لخارج الحدود ولم يعلن ولاءه لزعيم دولة اجنبية.. ولم يبايع الساعدي.. النظام الحكام بدولة اجنبية كما بايع المهندس نظام ولاية الفقيه الحاكمة بطهران..ولم يتجنس الساعدي باي جنسية اجنبية.. وزوجته عراقية .. ومقيم داخل العراق معظم حياته.. في حين ابو مهدي المهندس ايراني الجنسية ومتزوج من ايرانية ودعى لدفنه بايران بعد مماته وليس بالعراق قرب مرقد الامام علي كما يفعل باقي الشيعة..ولم يقاتل الساعدي ضد دولته العراق لاي سبب كان ولم تلطخ يديه بدماء جنود العراق وشبابه..

كما تورط ابو مهدي المهندس الذي قاتل لجانب ايران ضد العراق بحرب الثمانينات.. وتجحفل مع مليشيات الحرس الثوري الايرانية ومليشة بدر.. لقتل جنود العراق الذين كان يزجهم صدام بالمقابل قسرا وضع وراءهم فرق الاعدامات ليقوم المهندس والعامري بقتلهم.. تقربا لنظام طهران.. كجحوش الشيعة البعثية الذين تقربوا لنظام صدام بقتل شباب الشيعة كما في قمع انتفاضة اذار 1991 ..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم