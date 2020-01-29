النجف تمهل الساسة 4 أيام وتهدد بالتصعيد وعشائر البصرة تحذر المحافظ

لوح بيان صادر عن ساحة اعتصام محافظة النجف العراقية ، بأن المحتجين سيتجهون لخطوات تصعيدية إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي عددا من المطالب .

البيان منح السلطة الحاكمة مهلة ، تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم السبت المقبل ، لتنفيذ مطالب المحتجين، وهي اختيار رئيس وزراء غير جدلي، حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألا يتعدى ستة أشهر.

وهدد بيان محتجي النجف بخطوات تصعيدية، منها غلق الطرق الخارجية للمحافظة، وغلق جميع الدوائر غير الخدمية ، ومنع أعضاء مجلس النواب من دخول المحافظة.

وفيما أعلن أمير قبيلة زبيد وجميع عشائرها في العراق نزول أفراد القبيلة لساحات الاحتجاج دعماً للمتظاهرين ، وجه شيوخ عشائر البصرة رسالة إلى محافظ المدينة، أسعد العيداني، وقائد قوات الصدمة علي مشاري وحذروا من المساس بالمتظاهرين وهم في ضيافة شيخ قبيلة المريان الشيخ عبد الجليل عطشان عناد الضوكان.

بالتزامن تجمع متظاهرون في مدينة بابل العراقية(مركزها الحلة) عند جسر التربية ، تضامناً مع أصحاب الخيم في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (محافظة ذي قار) بعد إحراق خيمهم . وأعاد متظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في الساحة ، بعد إحراقها وإطلاق النار عليهم من قبل مجهولين. وشهدت محافظة البصرة هتافات ليلية دعماً لمتظاهري محافظة ذي قار بعد اعتداء ميليشيات عليهم.

وكان مصدر أمني عراقي أكد، الاثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مشيراً إلى سقوط 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة في أحداث ساحات التظاهر ببغداد.