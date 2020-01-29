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النفط تعلن الإيرادات الإضافية المتحققة عن تصدير شحنات النفط الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، الثلاثاء، عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري في بيان إن “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ 2 مليون و691 ألفاً و214 برميلاً، بايرادات كلية بلغت 171 مليوناً و558 ألفاً و535 دولاراً”.

وأشار الياسري، إلى أن “الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف”.

ويصدر العراق معظم نفطه الخام عبر ميناء البصرة وبكميات أقل عبر جيهان التركية وبالشاحنات الحوضية الى الاردن، فيما يقوم في بعض الاحيان ببيع شحنات نفط فورية حال توفر ذلك.

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