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امريكا تعلن قراراً صادماً الى العراق

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية.
وأشار المتحدث برايان براكنز في رسالة إلكترونية لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن الشحنات تشمل قطع غيار وصواريخ لأسطول العراق من طائرات إف -16، مضيفا في رسالته التي اطلع عليها موقع إنسايد ديفينس Inside Defense أن تسليم الأسلحة سيستأنف عندما تكون الأوضاع في العراق آمنة بما يكفي.
وأضافت البوابة الإخبارية أن التسليم سيعاود مرة أخرى “عندما تكون البيئة في العراق آمنة بما يكفي لاستئنافها”. وقد تم تسليم الشحنة الأخيرة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقد تم توقيع صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار في مايو 2016 على صواريخ Sidewinder وصواريخ Maverick، وأسلحة أخرى للعراق.

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