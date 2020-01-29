بعد سيطرة النظام على معرة النعمان .. تعزيزات تركية كبيرة إلى الحدود

أرسل الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية كبيرة لولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

ووفق مصادر رسمية تركية، فقد وصلت قافلة عسكرية مؤلفة من عدد كبير من المدرعات والمركبات المحملة بمعدات عسكرية إلى قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب، متجهة إلى هطاي.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة العسكرية أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النظام السوري في وقت سابق اليوم سيطرته على مركز مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب بعد مركز المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة وقصف أسفر عن تطويق المدينة من كافة الجهات.

وتزامن التقدم العسكري لقوات النظام مع نزوح حوالي 40 ألف شخص آخر باتجاه الحدود التركية، ليرتفع العدد إلى قرابة 300 ألف منذ بدء الحملة الأخيرة للنظام بدعم روسي – إيراني.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها سترد «بأقوى وسيلة وبلا تردد» على أي هجوم تشنه قوات النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب .