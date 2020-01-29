بمشاركة سفراء ومستشارين من وزارة الخارجية .. أكاديمية النزاهة تنظم ورشة عمل …

حول مقومات مكافحة الفساد وسبل تفعيلها

28/1/2020

نظمت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورشة عملٍ حملت عنوان (مقومات مكافحة الفساد في العراق) بالتعاون مع وزارة الخارجيَّة.

المدير العام للأكاديمية الدكتور باسم العقابي وفي محاضرةٍ له في الورشة، التي شارك فيها عددٌ من السفراء والمستشارين وموظفي الوزارة، سلط الضوء على مهام هيئة النزاهة الاتحادية والدور الذي تقوم به في الجانب التوعويِّ التثقيفيِّ، فضلاً عن استعراض آلية عمل دوائر الهيأة الأخرى، لا سيما المضطلعة بالجانب التحقيقيِّ الزجريِّ.

وتطرَّقت المحاضرة إلى أهمِّ مُقوِّمات مكافحة الفساد المُتمثِّلة بالمُقوِّمات السياسيَّة كاختيار السلطة السياسيَّة وتسنُّم المناصب العليا والدرجات الخاصَّة في مُؤسَّسات الدولة، داعيةً لوجوب الاختيار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنيَّة، ووفقاً لمعيار “الرجل المناسب في المكان المناسب”.

فيما استعرضت القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية الإيجابيَّة التي تركزعلى السلوك الأخلاقيِّ وكلِّ ما من شأنه نبذ الفساد بأشكاله كافة، مُتطرِّقةً إلى دور التربية والتعليم والمنابر الدينيَّة والمُؤسَّسات المعنيَّة في تقويم الأخلاق والمبادئ الصحيحة للفرد والمجتمع بما يصبُّ في غرس قيم النزاهة وعفة اليد، والحفاظ على المال العامِّ، مُنبِّهةً إلى ضرورة الرقابة على المدارس والجامعات الأهليَّة لمنع الظواهر السلبيَّة التي باتت ترافق هذا القطاع.

وحثَّت على ضرورة دعم الاقتصاد الوطنيِّ، وتفعيل آليات تحسين أداء المنافذ الحدوديَّة، وفرض الرسوم والضرائب ووضع الرقابة عليها، والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتيِّ من خلال تشجيع المنتج الوطني واخضاعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وعلامة الجودة وفق المواصفات العالمية، معرجة على المقومات البشرية من خلال الاهتمام بأصحاب الشهادات والكفاءات والعمل على إيجاد فرصة عملٍ تؤهلهم لرفع مستوى الاقتصاد الوطنيِّ، والحد من الاعتماد على الاقتصاد إحادي الجانب.