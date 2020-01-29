بيان – الجمعية العراقية لحقوق الانسان تدعو…

لوقف كافة انواع العنف ضد الاحتجاجات

تتابع الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية الاحداث المتسارعة التي رافقت الاحتجاجات المستمرة والتصعيد الاخير الذي ادى الى اصابة اكثر من (400) متظاهر ومنتسب بين شهيد وجريح نتيجة استخدام القوة من قبل القوى الامنية وعدد من الفصائل المسلحة من خلال إطلاقها الرصاص الحي والقنابل المسيلة الدموع، وحرق الخيم واعتقال اكثر من مائة متظاهر من ساحات الاحتجاجات والمناطق القريبة منها في مدن الناصرية وبغداد والبصرة وكربلاء خلال الايام الاربعة الماضية.

ان الجمعية العراقية لحقوق الانسان تستنكر قتل المتظاهرين والاعتقالات وحالات الخطف ونشر صور المتظاهرين الشباب ” صغار السن ” بصورة مخالفة لقانون رعاية الاحداث العراقي وتحديدا ً في المادة ( 63 ) التي تنص على :

أولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته .

ثانيا – يعاقب المخالف لإحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار .

وتجدد الجمعية العراقية لحقوق الانسان ادانتها للعنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين الاحرار ونعلن تضامننا الكامل معهم، ولقد كان على الحكومة الاسراع في ايجاد الطرق والحلول والعمل بإرادة وطنية لتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة بعيدا ً عن التسويف والمماطلة من اجل المكاسب الشخصية والحزبية .. وندعو الى حماية المتظاهرين وتقديم مرتكبي الجرائم الى القضاء .. وتؤكد على ايقاف عمليات الاعتقال والملاحقة للناشطين والفاعلين في الحراك الشعبي واطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين.

كما تدعو الجمعية العراقية الامم المتحدة للعمل على حماية المتظاهرين من البطش والعنف من خلال التعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية من اجل ايقاف عمليات القتل والخطف والاعتقالات العشوائية، ووضع حدا للتدخل الفصائل المسلحة في عمليات القتل التي تطال المحتجين.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

29/كانون الثاني/2020

www.ihrsusa.org

الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعية العراقية لحقوق الأنسان في الولايات المتحدة الأمريكية

www.ihrsusa.org