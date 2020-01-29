دواعش يونامي و منظمة حقوق الانسان الاممية

رشيد سلمان

تقرير هاتين المنظمتين يدافع عن حقوق الدواعش القتلة و يتجاهل حقوق الضحايا فهو (يطعن) بالأدلة و يفرق بين من انتمى لداعش و من ارتكب جرائم ارهابية.

هاتان المنظمتان لا تدركان ان من ينتمي لداعش (يجب) ان يتدرب على القتل بالمفخخات و الاحزمة الناسفة لقتل الابرياء و على اغتصاب النساء و الاطفال وفقا لفتاوى جهاد النكاح السعودية الوهابية.

داعش منظمة ارهابية وهابية خليجية احتضنتها امريكا لإشاعة القتل و الدمار في المنطقة (لحماية ارواح الجنود الامريكيين) و قد اعترف الشرير اوباما بذلك.

هذا يعني ان يونامي و منظمة حقوق الانسان الاممية يجب ان تحاكما الشرير اوباما بالإضافة الى المجرمين الدواعش بدلا من المطالبة بحقوق الدواعش لان من يتدرب ليمارس القتل يفقد (حقوقه الانسانية) لانه فقد انسانيته.

الشرع و القانون يكفلان حقوق الابرياء قبل حقوق القتلة الدواعش الذين انتموا للتنظيم لغرض القتل و التدمير و اغتصاب النساء و البنات و الاولاد.

باختصار: من ينتمي لداعش او اية منظمة ارهابية اخرى ليقتل و ينتهك الاعراض لا حقوق له و دفاع يونامي و منظمة حقوق الانسان الاممية عن الدواعش يشجع على الارهاب و هذا اعتداء على القوانين الانسانية.