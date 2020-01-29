سيادة المطران عطا الله حنا : “الفلسطينيون لن يقبلوا الاستسلام والهزيمة وتضحياتهم من اجل الحرية لن تذهب هدرا “

ا لقدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم بأننا نرفض وصم نضال شعبنا الفلسطيني من اجل الحرية بالارهاب فالفلسطينيون ليسوا ارهابيين ولم يكونوا في يوم من الايام ارهابيين بل هم ضحية الارهاب الذي مورس بحقهم منذ وعد بلفور وحتى هذه الساعة .

الحرية لا تعطى لطالبيها على طبق من ذهب وكل الشعوب التي تحررت من الاستعمار ومن انظمة الفصل العنصري قدمت التضحيات الجسام على مذبح الحرية وها هو شعبنا الفلسطيني يقدم التضحيات ويكافح ويناضل من اجل يعيش بحرية وكرامة واستقلال في وطنه وفي ارضه المقدسة .

نتمنى من اصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم بالا يتأثروا بالتضليل الذي يمارسه اللوبي الصهيوني في كل مكان بهدف الاساءة لشعبنا ونضاله وكفاحه المشروع من اجل الحرية .

الفلسطينيون لن يقبلوا الاستسلام والهزيمة ولن يقبلوا بأن تتم تصفية قضيتهم ونحن نعرف جيدا من هم اعداءنا ومن هم اصدقاءنا والفلسطينيون كافة واعون لهذه المسألة اصدقاءنا منتشرون في كل مكان وهم اناس يتحلون بالرقي الانساني والحضاري والفكري والاخلاقي وهم يدركون بأن دفاعهم عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة انما هو انحياز للحق والعدالة ونصرة لشعب مظلوم عانى من ظلم تاريخي منذ عشرات السنين .

اما اعداءنا فهم في الواقع اعداء الانسانية واعداء القيم الاخلاقية والحضارية النبيلة ونعتقد بأن الوقوف الى جانب الاحتلال وتبرير ممارساته وسياساته انما هو اشتراك فعلي في الجريمة المرتكبة بحق شعبنا .

ما يجب ان يعرفه اصدقاءنا في سائر ارجاء العالم بأن كافة المشاريع والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني سوف تتحطم عند عتبات القدس الشريف وعند عتبات مخيماتنا وفي كل مكان من هذه الارض المقدسة التي ينتمي اليها الفلسطينيون بكافة جوراحهم .

ان اللوبي الصهيوني الذي يبرر جرائم الاحتلال بحق شعبنا انما هي ظاهرة معادية لكل قيم اخلاقية او انسانية نبيلة وعلى الاحرار في سائر ارجاء العالم ان يحاصروا هذه الظاهرة اللانسانية واللاحضارية وان يكون لسان حالهم دوما الحرية لشعبنا وانساننا ولارضنا المقدسة .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله صباح اليوم وفدا اعلاميا فرنسيا.