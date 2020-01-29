عالية نصيف: صفقة القرن هي بداية إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق لسيطرة الكيان الصهيوني

أكدت النائبة عالية نصيف أن تنفيذ صفقة القرن المشؤومة

هو أول خطوة في طريق إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق مستقبلاً لسيطرة الكيان الصهيوني، مبينة أن صمت بعض الحكومات العربية تجاه هذا الإذلال هو أبشع صور العمالة.

وقالت في بيان اليوم :” ان صفقة القرن المشؤومة بما تتضمنه

من إذلال للعرب هي الخطوة الأولى للهيمنة الصهيونية مستقبلاً على دول المنطقة وبضمنها العراق، فاليهود يضعون الخطط لأشياء يعتزمون تنفيذها بعد عشرات السنين، وبالتالي فإن الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح التي يتحدثون عن احتمالات إعلانها مستقبلاً لن ترى النور، ليس

ذلك فقط، بل سيقوم هذا الكيان الجرثومي بابتلاع أجزاء من دول المنطقة “.

وبينت نصيف :” ان العرب لو اتخذوا موقفا موحداً منذ اعتراف

الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل لما تم اليوم الاعلان بشكل رسمي عن صفقة القرن، ولكن الانقسامات والحروب الداخلية مهدت الطريق لترامب لتنفيذ الوعد الذي أعطاه لإسرائيل والمتضمن محو عروبة فلسطين وقيام دولة الشر على انقاضها “.

وتابعت :” نخاطب الضمير العربي والإسلامي بأن يصحو من سباته

ويعلن رفضه لهذه الصفقة الملعونة التي هي صفقة حرب وليس سلام كما يدعي ترامب، كما ستبقى هذه الصفقة نقطة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة التي التزمت الصمت تجاه هذا الظلم المعلن “.