لواء انصار المرجعية في المثنى يبني أكثر من 45 دار سكن بتمويل وإشراف معتمد المرجع السيستاني

صوت العراق/ المثنى/ فراس الكرباسي:

قام جنود ومنتسبي لواء 44 انصار المرجعية في الحشد الشعبي ببناء اكثر من 45 دار سكن وتوزيعها لشهداء الحشد والايتام والفقراء بتمويل السيد حميد الياسري معتمد المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني ومجموعة من المتبرعين في عموم المحافظات.

قال مرتضى العيداني مدير اعلام لواء 44 انصار المرجعية: بمباركة المرجع الاعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني وباشراف مباشر من امر اللواء ومعتمد المرجعية العليا سماحة السيد حميد الياسري في محافظة المثنى باشر جنود ومنتسبي اللواء ببناء اكثر من 45 دار سكن وفق مواصفات من الدرجة الاولى لعوائل الشهداء وعوائل الايتام وعوائل الفقراء في عموم محافظة المثنى واقضيتها ونواحيها.

واضاف العيداني: انطلق مشروع بناء دور السكن في عام 2012 ولكن اتسع اكثر بعد فتوى الجهاد الكفائي ومع بداية عام 2017 وتم بناء لحد الان بناء وتوزيع اكثر من 45 دار سكن وكلفة الدار تصل الى حوالي 30 مليون دينار عراقي اي ما يعادل 25 الف دولار.

وتابع العيداني: توجه جنود اللواء من السواتر وقتال عصابات داعش الى اغاثة الفقراء وعوائل الشهداء وهذا خط متواصل من العطاء لغيارى ابناء الفتوى المباركة اسود لـواء 44 انصار المرجعية ليلاً ونهاراً مستمرون بصناعة الحياة .

وبين العيداني: ان أبطال لواء انصار المرجعية يقومون ببناء البيوت وهو جزء من المشروع الواسع والكبير لأسكان العوائل المحتاجة وعوائل الشهداء الذي يتبناه السيد حميد الياسري في مختلف مناطق محافظة المثنى ومجموعة من المتبرعين من مختلف المحافظات العراقية./انتهى.