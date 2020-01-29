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مدير عام صحة بغداد الكرخ يؤكد خلو العراق من مرض الكورونا

اكد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي خلو العراق من مرض الكورونا جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي تعزيز الصحة في المستشفيات وبحضور مدير قسم الصحة العامة ومدير شعبة الامراض الانتقالية ومسؤولة وحدة الامراض التنفسية الحادة فضلا عن ممثل قسم الامور الفنية والمختبرات ومدير مركز المطار والشرطة المجتمعية والاعلام

وبين الحجامي دعمه الكامل من خلال توفير الادوية والمستلزمات الطبية لكافة المؤسسات للوقاية من المرض مؤكدا على دور الاعلام في التغطية ونشر البوسترات والفولدرات الصحية

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطة للتصدي لمرض الكورونا ومتابعة توفير جميع مستلزمات ردهات العزل في المستشفيات وتوفير عدة الحماية الشخصية التنسيق مع شعبة تعزيز الصحة حول نشر التوعية الصحية الخاصة بالمرض للملاكات الطبية والصحية،ومناقشةتوفير علاج التام فلو ولقاح الانفلونزا واجراء حملات التقليح لكافة المنتسبين في المستشفيات والقطاعات، تنشيط فعاليات الرصد الوبائي لحالات الامراض التنفسية الحادة وخاصة مرض الكورونا،وضرورة اقامة الندوات من قبل مسؤولي الصحة العامة في المستشفيات والمراكز الصحية حول الاجراءات الوقائية ،والتعاون مع الجهات الاخرى منها الشرطة المجتمعية

وفي نهاية الاجتماع اثنى الحجامي على كافة الجهود المبذولة من قبل الملاكات العاملة في الجانب الصحي للدائرة للحد من انتشار الامراض الانتقالية وخلو من مرض الكورونا

ومن الجدير بالذكر ان المؤسسات الصحية كافة في جانب الكرخ قامت بعقد ندوات واجتماعات لكافة العاملين فيها بضروره تعريف المواطنين بالمرض وطرق الوقاية والانتقال

إعلام صحة الكرخ

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