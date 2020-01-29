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مقطعان شعريان: لغز الحياة الرهيب، و(ما كان لو تتريّثُ)

كريم مرزة الأسدي
لا العلم يدركُ مغزاها ولا الفهِمُ
1 – أرى الحياة َكسرٍّ، لطف بارئها***أعيى العقول، بـــــما تحويه ينكتمُ
2 – إنّ التـــــوازن َ- جـلّ اللهُ مقدرةً***من الخليـة ِ حتى الكـون منتظمُ
3- سبحان منْ أبدع التكوينَ في نسق**لاينبغي أنْ تحيدَ الشمـسُ والنُّجُمُ
4 – وتارة ً قد نرى في طيشها عجباً***لا العدلُ بيـن ثناياها ولا القيمُ
5 – تأتي المنية ُللصبيان ِتغصبهمْ***روحَ الحاة، ويُعفى العاجزُ الهرِمُ
6 – أنّى ذهبتَ لتسعى في مناكبها**هــــــي المظالم ُ مَلهومٌ ومُلــتهِمُ
7- فالفرغمُ السبعُ عدّ الأرض ساحتهُ**والكلبُ ما نالّ من عظم ٍ وينهزمُ
8 – 9 – والغيثُ يهطلُ فوق البحرمن عجـز ٍ***ولا تدرُّعى تربائها الديمُ
9 – دع ِ المقـاديرَ تجري في أعنّتها”***لا العلم ُ يدركُ مغزاها ولا الفهِـمُ

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المقطع الثاني من قصيدة أخرى:

1 – ما كــــانَ لــو تتَريث ***عوضاً تعيشُ وتلهثُ

2 – رُيّضتَ تسعة َ أشهر ** في ضنْك ِرحم ٍ تلبثُ

3 – ماذا وجدتّ بذي الحيا**ةِ وكلُّ عمـركَ تبحثُ؟!

4 – فإذا زهــوتّ محدّثـاً ***غطـّى عليـكّ الأحدثُ !

5 – أتـرى بإرضـكَ حارثاً **أمْ غيرَ أرضِكَ تحرثُ؟!

9 -“والظلمُ من ْ شيم ِ النفو**سِ”وأنتَ خُلقكَ يدمثُ!

11 – والديـنُ أصبحَ قسمـةً ** ضيزى(وحـلفٌ)يحنثُ !!

12 – غرفوا ، ومـرّتْ أعصرٌ *** والباقيـاتُ الأجدثُ

13 – دعهمْ فما لكَ حيلة البــ ** ـهتانِ ممـــا يرمثُ

16 – هذي همومٌ كُثـِّــــفتْ ***مـنْ حرِّ صــــدر ٍ تنفثُ

17 – والشعـرُ لا يقوى على الـ**ـكتمان ِمهمـا يمكثُ!

كريم مرزة الأسدي

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