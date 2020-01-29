نائب: الحياة معطلة بسبب مماطلة رئيس الجمهورية

دعا النائب المستقل عباس يابر العطافي، الاثنين، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية وعلنية لاستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح وبيان اسباب عدم تكليفه اي اسم لرئاسة الوزراء رغم ترشيح عدة اسماء له، محملا اياه مسؤولية تعطل الحياة في المحافظات التي تشهد تظاهرات.

وقال العطافي ان “محافظات الوسط والجنوب عبارة عن بركان وغضب على القوى السياسية والحكومة بشكل كامل”، مشيرلاا الى أن “الحياة معطلة في تلك المحافظات وهذا كله بسبب مماطلة رئيس الجمهورية وعدم حسمه تسمية مرشح رئاسة الوزراء”.

وأضاف ان “هناك العديد من الاسماء تم تقديمها الى رئيس الجمهورية لكنه لم يكلف اي واحد منها دون الافصاح عن سبب رفض تلك الاسماء رغم حراجة الموقف وضيق الوقت”.

وشدد العطافي، ان “رئيس الجمهورية مطالب بالخروج في بيان ومصارحة الشعب العراقي بحقيقة مايجري”، لافتا الى ان “مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤولية ايضا بحال عدم عقده جلسة طارئة وعلنية امام الشعب العراقي واستضافة رئيس الجمهورية فيها لبيان موقفه من اسباب عدم تسمية المرشح حتى اللحظة”.

واكد العطافي، ان على “جميع الكتل السياسية تحمل المسؤولية عما يجري، وهي مطالبة بأن تعمل باسم العراق وتتفق على شخصية غير جدلية لترشيحها”، لافتا الى أن “الشارع اليوم بحاجة لتقديم شخصية تتبنى اخراج القوات الاجنبية بشكل كامل وتعيد هيبة الدولة وتفعل المشاريع وتعطي للمواطن التطمينات الحقيقية لاجراء انتخابات مبكرة والمجئ بحكومة تلبي مطالب الجماهير خارج المحاصصة والتحزب”.