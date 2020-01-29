121 حالة اختطاف واغتيال توثقها حقوق الإنسان في أحداث التظاهرات

وثقت مفوضية حقوق الانسان 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات، داعية الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، في بيان إن “محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في الحياة والامان وتقييداً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي”.

وأضاف البيان أن “المفوضية وثقت (٤٩) حالة محاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات”.

وأوضح الغراوي في البيان أن “المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات”.

فيما دعا بيان مفوضية حقوق الإنسان “الحكومة والقوات الامنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيدا، عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان قد أعلنت يوم الاحد المنصرم، عن مقتل 12 شخصا واصابة العشرات بجروح بين صفوف المحتجين في بغداد والمحافظات العراقية.