أنباء عن توافق ‹سائرون› و‹الفتح› حول مرشح جديد لخلافة عبد المهدي

كشفت مصادر عراقية مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، عن توافق تحالف ‹سائرون› المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وتحالف ‹الفتح› الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، على مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقالت تلك المصادر، إن ‹الفتح› و‹سائرون› توافقا على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أمهل اليوم الكتل السياسية حتى مساء الجمعة لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء، بعد أن أكدت مصادر من رئاسة الجمهورية في وقت سابق اليوم، رفض صالح ترشيح علي شكري للمنصب.

فيما كان بيان صادر عن ساحة اعتصام محافظة النجف العراقية، قد لوح بأن المحتجين سيتجهون لخطوات تصعيدية إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي عدداً من المطالب .

البيان منح السلطة الحاكمة مهلة، بدأت أمس الثلاثاء وتنتهي يوم السبت المقبل، لتنفيذ مطالب المحتجين، وهي اختيار رئيس وزراء غير جدلي، حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألا يتعدى ستة أشهر.