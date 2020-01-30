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التظاهرات تجبر حكومة كردستان على مفاوضة بغداد بشأن مستحقات عالقة

بغداد.. أعلنت وزير الزارعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان بيكرد طالباني، الخميس، ان وفداً من الوزارة سيزور بغداد للتفاوض على صرف المستحقات المالية لفلاحي الاقليم عن تسويق محصول الحنطة.

وقالت طالباني في تصريح للصحفيين من امام مبنى برلمان الاقليم، ان “وفداً من وزارة الزراعة سيزور بغداد خلال الاسبوعين المقبلين بشأن موضوع المستحقات المالية للفلاحين من اقليم كردستان”.

واوضحت ان “الوزارة كانت قد زودت وفد حكومة الاقليم المفاوض للحكومة الاتحادية بملف يتعلق بمستحقات الفلاحين، وأدرجه الوفد ضمن حزمة برنامجه”.

وكانت بغداد قد أرسلت العام الماضي 51 مليار دينار الى الاقليم كدفعة لمستحقات الفلاحين.

يشار الى ان العشرات من الفلاحين تظاهروا يوم الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، أمام مبنى برلمان اقليم كردستان في مدينة اربيل احتجاجاً على عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحاقتهم المالية عن محصول الحنطة.

وطالب المتظاهرون حكومة وبرلمان الاقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف ما تبقى من مستحقاتهم.

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