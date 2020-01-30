السفير ابو سعيديتلقى رسالة من رئيسة المجلس لحقوق الإنسان المُرسلة إلى الأمين العام بخصوص الوضع القائم مالياً

السفير ابو سعيد يتلقى رسالة من رئيسة المجلس لحقوق الإنسان المُرسلة إلى الأمين العام بخصوص الوضع القائم مالياً

تلقى مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد رسالة من رئيسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف السيدة إليزابيت تيتشي فيسلبيرجر التي إستلمت رئاسة المجلس من الأول من كانون الثاني 2020، والموّجهة إلى أمين عام المم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الطلب لدعم ضمان حقوق الإنسان المجلس من أجل القدرة على مواصلة تنفيذ جميع أنشطته المقررة، بعد أن أبلغ مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG) السيدة فيسلبيرجر أنه بسبب تدابير الطوارئ الخاصة التي اتخذها الأمين العام في تشرين الأول (أكتوبر) السنة الماضية لمعالجة أزمة السيولة في الأمم المتحدة ، إذ أنه لا يمكن خدمة اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية خارج ساعات العمل الرسمية.

علاوة على ذلك ، فهناك القلق الشديد أنه وفقًا لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ، لن يتمكنوا من قيام اجتماعات خدمة الدورة الخامسة والثلاثين القادمة للمراجعة الدورية الشاملة وفقًا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 17/119 المؤرخ 19 يوليو 2011.

وأوضحت الرسالة أنه عندما أنشأ مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 60/251 المؤرخ 15 مارس في عام 2006 ، قررت الجمعية العامة أن يحدد مجلس حقوق الإنسان جدول زمني لا يقل عن ذلك من ثلاث دورات في السنة ، لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع. كما برنامجها نما العمل على مدى السنوات الثلاث عشر(13) الماضية ، وكان مجلس حقوق الإنسان في كثير من الأحيان ملزمة لجدولة أكثر من اجتماعين في يوم العمل من أجل إكمال برنامجها الخاص بـعملها، وبالتالي تم طلب عدد كبير من اجتماعات وقت الغداء في السنوات الأخيرة من أجل التعامل مع العديد من أزمات حقوق الإنسان الموضعية والقطرية.

في عام 2016 ، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ووكيل الأمين العام للعام لفتت الجمعية وإدارة المؤتمرات انتباه الرئيس الأسبق للمجلس إلى نمو الانقسام بين عبء العمل الذي يستلزم خدمة المجلس والموارد المخصصة إلى UNOG مشيرا إلى أن هذه الموارد سمحت فقط لخدمة بحد أقصى مئة وثلاثون (130 ) اجتماعاُ سنويا.

بدوره أبرق السفير ابو سعيد إلى السيدة فيسلبيرجر بأن الدعم المطلق للمساعي التي تقوم بها من أجل تأمين إنتظام عمل الجلسات وخصوصا تلك المتعلقة بالإستعراض الدوري الشامل لما لهذه الجلسات من ضمانة للجم الدول والحكومات التي تعتدي وتخرق المنطومة الحقوقية، مضيفاً أنه سيقوم في مطلع الأسبوع القادم بمراسلة الأمين العام بهذا الأمر مقترحاً بعض الأمور التنظيمية لضمان البقاء على إنتظام الجلسات.

المكتب الإعلامي/ جنيف

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