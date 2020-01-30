السفير عبد الهادي يستقبل مدير عام مؤسسة القدس الدولية بسوريا

استقبل السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة القدس الدولية د.خلف المفتاح، في مقر الدائرة السياسية بدمشق.

وفي بداية اللقاء وضع السفير عبد الهادي د. خلف المفتاح بصورة تداعيات إعلان الإدارة الاميركية لما يسمى بـ “صفقة ترامب”، مؤكداً موقف القيادة الفلسطينية الواضح والثابت برفض قرارات الإدارة الاميركية المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة.

وتابع: إن إعلان ترامب لما يسمى “صفقة ترامب ” في هذا التوقيت تأتي لخدمة نتنياهو حيث ان ترامب يريد أن يساعد نتنياهو، ويساعد نفسه كي يظهر أمام اليمين المتطرف بالولايات المتحدة أنه قادر على تقديم أي شيء لحماية إسرائيل”.

وأشار عبد الهادي أن صفقة ترامب تفتح صفحة جديدة في سِجلّ تمرد وخرق ترامب للمواثيق الدولية، وخروجه السافر عن هذه المواثيق الذي يشكل بيئة مواتية للفوضى في المنطقة.

بدوره وجه د. خلف المفتاح التحية للرئيس محمود عباس، مشيداً بموقفه الرافض لصفقة القرن ورفضه التفريط بحقوق شعبه الغير قابلة للمساومة.

كما أكد د. خلف المفتاح، أن صفقة القرن، محكوم عليها بالفشل لأنها لا تتمتع بأية مصداقية سياسية، وتأتي من جانب واحد.

وأشار د. خلف المفتاح بأنه يجب على الحكومات العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة من خلال اتخاذ مواقف واضحة ورادعة ضد الولايات المتحدة الامريكية.