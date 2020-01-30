الفراغات والحب … نص فكري

1

عندما تكتب عن الحب يجب ان تملأ الفراغات اولا

لن يساعدك الخيال في اختبار اللغة

الفراغات هي المشاعر الحارة والاحاسيس الملتهبة التي حصلت عليها وانت تعيش فصل الحب

وهي الالام والاوجاع التي حصلت عليها في ذاك الفصل الحار والملتهب

2

اكتب عن الحب لكن دون ان تذكر جميع التفاصيل

خذ بعضها ودعها تداعب الحروف واحتفظ بالباقي في مكان ما

هنالك نوعان من قراء الحب

نوع يقرأ لأنه يهوى القراءة بهدف الاستمتاع والترفيه

ونوع يقرأ لأنه يهوى الفراغات يعشق الخفايا والاسرار يبحث عن الصور الممنوعة واللحظات السرية يطارد روح الحب من البعد الاخر حيث جسد الحب

3

عندما يلتقي العشاق يرسمون لوحة الحب بالالوان الطبيعية

لكن عندما يكتب العشاق عنه

يخفون الكتل اللونية الصارخة

الغموض هو ما يجعل قصيدة الحب شهية

الغموض هو من يمنح نص الحب الألق

الغموض سر الحب المدلل

4

ان ذكرت كل شيء عن الحب في النص في القصيدة

فأنت لم تكتب عن الحب بل كتبت عن نرجسية الحب

في هذه الحالة انت بعيد عن الحالة لأنك اخترت وجهة خالية من دسم السعادة والشقاء

كن انت المتحكم بالسرد لا القارىء

دعه يفكر في هذا الكسر في الربع والثلث والنصف

دعه يبحث عن الالم عن الوجع عن الحنان عن اللقاء عن الوداع عن القبل عن النبض عن تلك الولادة العسيرة للقلب

5

الحب هو التعب اللامرضي والاجهاد اللاعصبي هو التفكير بعمق والتأمل في الابعاد والارقام والكلمات هو العزلة كحل وهمي والوحدة كقرار يوقف مد الشتات

الحب هو الاختفاء عن الخطوط العريضة للفوضى

الكتابة عنه لا يعني محو اثاره

لكنه يلملم هلام النسيان لا النسيان

6

انت ساحر لكن قلبك مكسور لكن يمكنك تعليمه السحر ففي الارجاء قلب على حافة الكسر

املأ الفراغات واكتب عن الحب

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب