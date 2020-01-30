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الناصرية .. بالتزامن مع الاحتجاجات ..”مجهولون” يطلقون النار على منزل رجل دين ناشط

الناصرية .. بالتزامن مع الاحتجاجات ..&quot;مجهولون&quot; يطلقون النار على منزل رجل دين ناشط

بالتزامن مع التظاهرات الشعبية التي تشهدها المدينة ، وضمن سلسلة عمليات الاستهداف التي تطال الناشطين العراقيين ، من قبل من تصفهم الاجهزة الامنية بـ ” المسلحين المجهولين” أفادت مصادر أمنية ونشطاء مدنيون ، اليوم الخميس ، بتعرض منزل رجل الدين الناشط ، أياد الابراهيمي، في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) لنيران مسلحين “مجهولين” .

تلك المصادر اشارت الى أن ” الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات “.

و منذ اكتوبر/ تشرين الاول الماضي تشهد محافظة ذي قار، والعاصمة بغداد، والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية ، تظاهرات شعبية مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة والقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وخدمات ، كما يطالب المتظاهرون باختيار رئيس وزراء مستقل، غير جدلي ، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي، والكشف ومحاكمة المتسبب بقتل المتظاهرين.

تعرض أكثر من مئة من الناشطين السياسيين والمدنيين والصحفيين ، لعمليات تصفية ، على يد مسلحين مجهولين يعتقد اهم من افراد ميليشيات موالية لايران .

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)  قد كشفت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن عشرات جرائم الاغتيال والخطف التي طالت ناشطين منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ،

وقد ارتفعت الارقام خلال الايام القليلة الماضية مع تصاعد وتيرة الاغتيالات التي طالت عدداً من الناشطين والصحفيين لتصل الى اكثر من مئة حالة  .

وحتى الآن لم تلقِ السلطات القبض على أي من الجناة.

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