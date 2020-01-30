الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية: نصاب المحكمة الاتحادية العليا غير مكتمل

بغداد/إعلام القضاء

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 قرارا بالاتفاق بان مايصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لايعتد به وغير ملزم.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن” الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت المادة 97 من قانون ادارة البلديات نافذة وغير ملغية لان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغائها غير مستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المواد 3 و5 من قانون المحكمة لان نصاب المحكمة غير مكتمل ولايعتد باي قرار صادر عنها وهي غير مكتملة النصاب”.