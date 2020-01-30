بغداد تبحث مع الناتو علاقات تعاون جديدة

كشف عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عن أهم محاور اجتماع سيعقد مع المسؤولين في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ببغداد.

وقال خلف إن “الاجتماع الذي سيعقد في بغداد بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيناقش بحث تنظيم علاقة جديدة بين الطرفين”، مبيناً أن “العراق يريد علاقة متعددة الأغراض مع الحلف”.

وأضاف، أن “شكل التعاون الجديد سيكون بطريقة تتناسب مع سيادة البلد”، مشيراً إلى أن “الاجتماع هو جزء من تنظيم علاقة جديدة بين الطرفين مبنية على استفادة العراق لتطوير منظومته الأمنية والعسكرية”.

وتابع، أن “العراق لديه معاهدة قديمة مع (ناتو) مستمرة منذ 2012، وسنقوم بإعادة ترتيبها بما يضمن فائدة القوات الأمنية والقوات المسلحة العراقية”، موضحاً أن “هناك خيارات متعددة مطروحة للتعامل مع حلف الناتو”.

وبين، أن “الجانب العراقي سيوضح وجهة نظره وسيستمع لجانب حلف الناتو”، مؤكداً ان “العراق يريد علاقة متعددة الأغراض مع الحلف، تتضمن التدريب والدعم وقضايا كثيرة سيتم التباحث بشأنها”.

وأكد خلف، أن “شكل التعاون مع الحلف سيكون بطريقة تتناسب مع حفظ سيادة البلد ويكون العراق صاحب الطلب بقضايا توجيه الدعم وغير الدعم، ويكون القرار النهائي للعراق”، مشدداً على أن “أي أنشطة داخل الأراضي العراقية ستكون بأوامر عراقية مباشرة”.كما أكد، أن “العراق لن يسمح بأي إجراء منفرد، ولن يسمح بأي تحرك لا يكون القرار النهائي فيه للعراق”.