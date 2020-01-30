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بيان صادر عن الجبهة الوطنية المدنية (موج)

تدين الجبهة الوطنية المدنية -موج- حملة تكميم الافواه التي تعرضت لها قناة دجلة الفضائية من عمليات مداهمة لمكتبها في بغداد وهي تغطي نشاطات المتظاهرين كما تعرض اعلاميوها سابقاً الى القتل والترويع.

ان هذا السلوك يتنافى مع ما جاء في الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي في حدود القانون، ويكشف نية السلطة الحاكمة في تكميم الطلبات السلمية الاصلاحية الحقة، في الوقت الذي يتوجب على السلطة اتباع اساليب شفافة في التعامل مع وسائل الاعلام وعدم اللجوء الى اساليب القمع واسكات الاصوات الحرة وهذا ما هو واضح في الدستور العراقي.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

29 كانون الثاني 2020

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