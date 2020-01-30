حسينية اهل البيت ع تستذكر الايام الفاطمية الاليمة في كربلاء المقدسة

بمناسبة الايام الفاطمية الاليمة واصلت حسينية اهل البيت عليهم السلام برنامجها الاسبوعي باقامة المجلس الحسيني على قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية الواقع في حي النقيب بكربلاء المقدسة وذلك ليلة اليوم الاربعاء المصادف ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠ بحضور جمع من المؤمنين.

وتضمن المجلس التلاوة القرآنية المعطرة ودعاء التوسل ومن ثم محاضرة لسماحة الشيخ ابو احمد الناصري استذكارا لفضيلة الايام الفاطمية الاليمة وقصتها الحزينة ذات العبر والمواعظ في الصبر والإيثار بمواجهة الظلم والأذى وضرب اروع الأمثلة في الخلق المحمدي الرفيع.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء والاحتفاء بالمناسبات الدينية في مواقيتها وتستمر في ذلك طوال العام.

المكتب الاعلامي

٢٩ / ١ / ٢٠٢٠