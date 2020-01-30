رسالة من صالح للنواب .. مهلة حتى السبت : سأستخدم صلاحياتي

موسومة تحت برهم صالح الكتل السياسية

وجّه رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ، اليوم الأربعاء ، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

واعتبر صالح في رسالته أنه “منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان.”

كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.

إلى ذلك ، قال “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 فبراير / شباط 2019 ، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً ، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.

وكانت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية أفادت بأن الاخيرة لم توافق بتاتاً ، كما أشيع ، على علي شكري احد 3 مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء ، بعد تردد اسمه بكثرة مساء الثلاثاء .

وكانت ساحات الاحتجاج في العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية قد أعلنت رفضها لهذا الاسم الذي قيل إنه مقرب من التيار الصدري .