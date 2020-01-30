عشائر وشيوخ العراق بين الأمس واليوم.

احمد العلي.

سأل احدهم، شاب في الثلاثين من عمره رجلا يجلس أمامه في مقهى شعبي، يدخن النركيله.

” حجي، شنو الفرق بين عشائر وشيوخ قبل وعشائر وشيوخ اليوم؟”

أجاب الحجي بعد أن سحب نفسا طويلا من النركيلة امامه…

” تقصد بزمان صدام؟”

” لا، لا، قبل، قبل زمان صدام؟!”

” تقصد بزمان الملكية، في العشرينيات والأربعينيات والخمسينيات؟”

” نعم، نعم. شنو الفرق، حجي؟”

” مثل الفرق بين السماء والأرض!”

” يعني شلون, حجي، وضح.”

” يعني مثل الفرق بين الثرى والثريا!”

” ما افتهمت، وضح اكثر، أرجوك؟”

” يعني مثل الفرق بين هوسات مهاويل أمس وهوسات مهاويل اليوم!”

” ها، بعد وضح، أرجوك!”

” يعني مثل الفرق بين الصدك والجذب!”

” ها، لو شويه بعد توضح، ممكن؟”

” يعني مثل الفرق بين الكبار وبين الصغار!”

” ها، لو شويه ……”

” أترك الموضوع. أبني، خلي غيرك يفهم!!”

بغداد في 29/1/2020