عشائر وشيوخ العراق بين الأمس واليوم.

احمد العلي.
سأل احدهم، شاب في الثلاثين من عمره رجلا يجلس أمامه في مقهى شعبي، يدخن النركيله.
” حجي، شنو الفرق بين عشائر وشيوخ قبل وعشائر وشيوخ اليوم؟”
أجاب الحجي بعد أن سحب نفسا طويلا من النركيلة امامه…
” تقصد بزمان صدام؟”
” لا، لا، قبل، قبل زمان صدام؟!”
” تقصد بزمان الملكية، في العشرينيات والأربعينيات والخمسينيات؟”
” نعم، نعم. شنو الفرق، حجي؟”
” مثل الفرق بين السماء والأرض!”
” يعني شلون, حجي، وضح.”
” يعني مثل الفرق بين الثرى والثريا!”
” ما افتهمت، وضح اكثر، أرجوك؟”
” يعني مثل الفرق بين هوسات مهاويل أمس وهوسات مهاويل اليوم!”
” ها، بعد وضح، أرجوك!”
” يعني مثل الفرق بين الصدك والجذب!”
” ها، لو شويه بعد توضح، ممكن؟”
” يعني مثل الفرق بين الكبار وبين الصغار!”
” ها، لو شويه ……”
” أترك الموضوع. أبني، خلي غيرك يفهم!!”
بغداد في 29/1/2020