على طاولة الحوار العراقي – السويدي …وزير الهجرة والمهجرين : عودة العراقيين من دول المهجر طوعا ولا اقسار في عودتهم

اكد وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى حرص الحكومة العراقية والوزارة على حل مشكلة اللاجئين غير الشرعيين في الدول الاوربية وايجاد السبل والحلول الايجابية والانسانية من خلال التشجيع على العودة الطوعية وتوفير الامتيازات المادية والمعنوية التي تسهم في عودتهم الى البلاد ، مبينا خلال استقباله سفير دولة السويد لدى العراق لارس روناس بان ” الحكومة العراقية والوزارة جادة لحل هذا الملف للتوصل الى حلول ناجعة وان الوزارة تولي لملف المهاجرين العراقيين اهمية قصوى ” .

وطالب سيادته الحكومة السويدية العمل مع الوزارة لايجاد الحلول المناسبة بشأن استيعاب تلك العوائل وتشجيعهم على العودة الطوعية سواء من خلال رفدهم بمشاريع صغيرة او تعويضهم بمبلغ من المال لانشاء مشاريع مدرة للدخل ، موضحا ان العراق دافع عن العالم باجمعه في الاعوام الماضية ضد عصابات داعش الظلامية ، مردفا بالقول ان ” العراق الان بحاجة الى وقفة جميع الدول الصديقة لاعادة البنى التحتية للمناطق التي دمرتها داعش الارهابية لتشجيع العوائل على العودة الى بلادهم .

هذا وابدى لارس روناس استعداد حكومته التعاون المشترك مع الوزارة ازاء ملف العراقيين المهاجرين لبلده بصورة غير شرعية وانها ستتعامل معهم بشكل انساني، مطالبا في الوقت ذاته ان تتعاون الدولتان للمساعدة على عودتهم طوعيا .