فخامة الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية حفظك الله وأمدّك بأسباب القوة

تؤكّد ثورة الشعب في تجمّعاتها التظاهراتية ـ باعتبارك حامي السيادة والدستور والشعب ـ أنها ترفض بشكل قاطع ونهائي من دون استثناء أيّ مرشح حزبي أو كتلوي أو طائفي أو متسرِّب عائلياً أو سلالياً عبر الأجندات الإقليمية والخارجية التي تخطط للهيمنة على العراق ؛ كما تؤكد ساحات التظاهر على وجوب اختيار رئيس وزراء العراق للمرحلة الانتقالية من الشخصيات الأكاديمية المهنية والكفاءات القيادية المستقلة تماماً من الذين تسلّمت خطابات ترشيحهم وسيرهم الذاتية منذ كانون الأول 2019م رسمياً عبر القنوات الألكترونية والدبلوماسية وتداولتهم منصات التواصل الاجتماعي ؛ وعلى رئاسة الجمهورية أن تعلن أسماءهم أمام الشعب العراقي المنتفض وعبر الوسائل الإعلامية والفضائيات لكي تمنح الشعب المنتفض فرصتة وحقه في أرضه وميراثه ليقول كلمته الفصل في مَنْ سيحفظ العراق والعراقيين شعباً وأرضاً وثرواتٍ وموروثاً حضارياً من أية تبعية أجنبية إقليمية وخارجية بحيث تكون من أساسيات برنامج رئيس الوزراء القادم إجراء الانتخابات العامة المبكرة النزيهة الشفّافة بإشراف دولي وأممي محكم ؛ وأن يؤسِّس لتحولات جوهرية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية والعلمية والأكاديمية وأن يقوم بتوزيع الثروات العملاقة أفقياً وعمودياً بشكل عادل ومتوازن وفق القوانين والأنظمة واللوائح بحيث تحقق للعراقيين أعلى درجات الرفاهية والتقدم على المستوى المعيشي العالمي.

البروفيسور الدكتورعبدالقادر العبادي

المرشَّح المستقل لرئاسة وزراء العراق للمرحلة الانتقالية

29 كانون الثاني / يناير عام 2020م