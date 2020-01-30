معرة النعمان عادة للسيادة السورية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

رحم الله ابو العلاء المعري والذي ولد بهذه المدينة والمعروف عنه كان مشايع إلى ال البيت ع وعندما اندلعت الهجمة الارهابية وسقطت معرة النعمان بيد العصابات الإرهابية قام الإرهابيون بنسف تمثال الرمز شاعر العرب ابو العلاء المعري لأسباب مذهبية وقد أعلن الجيش السوري، اليوم (الأربعاء)، استعادة مدينة معرّة النعمان الإستراتيجية في شمال غرب سوريا، التي كان تسيطر عليها فصائل ارهابية تدعي انها معارضة.

وجاء في بيان للجيش: «تمكنت قواتنا الباسلة في الأيام الماضية من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات»، ذاكراً أسماء نحو ثلاثين مدينة وبلدة بينها معرة النعمان ثانية كبرى مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويمر بحماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وانضمت معرة النعمان في العام 2011 إلى حركة الاحتجاجات ضد النظام. وتحولت تدريجياً بتظاهراتها الضخمة إلى أحد رموز الاحتجاج في محافظة إدلب.

وكان عدد سكان معرة النعمان، التي سيطرت عليها الفصائل الارهابية التي ترفع شعارات معارضة في العام 2012، يبلغ قبل أربعة أشهر 150 ألفاً، إلا أنها باتت اليوم شبه خالية بعد موجات النزوح التي شهدتها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، هناك تفاهمات روسية تركية حول ليبيا مقابل ان يسلم اردوغان الارهابيين للزعيم البطل بوتين ليسحق الرؤوس العفنة التي جمعت كل نفايات العالم بما فيهم نفايات القوقاز الوهابيين التكفيرين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.