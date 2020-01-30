ميزة فريدة في التاريخ الشيعي الناصع

55

قدم الدكتور صاحب الحكيم إلى السيد عبد الصاحب الخوئي ، أمين عام مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن ، بتاريخ 17-1-2020 ، ( و هو يوم ذكرى إستشهاد السيد مهدي السيد محسن الحكيم) هذ اللوحة الجدارية التي تضم أسماء و صور

55 خمس و خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شهيدا ً من تلاميذ المرجع السيد أبي القاسم الخوئي ( الذي أعتقل) ، و الذين قتلوا من قبل نظام البعث _الفاشي و #صدام_المجرم_التكريتي …

بالمناسبة : ” كما انفرد الرقم 33 ثلاثة و ثلاثون لعدد الشهداء من تلاميذ المرجع السيد محسن الحكيم” …

فلم يسبق لمرجع شيعي أن تميز بهذا العدد من تلاميذه الشهداء ، على مر التاريخ …..

هذا عدا الشهداء من وكلائه الذين ترجمتُهم في الموسوعة ، و آمل أن أصدر أسماءَهم ، و صورهم ، في لوحة أخرى مستقلة …

رتبت ُ أسماء هؤلاء الشهداء حسب الحروف الأبجدية في

” موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية : العراق”، الموسوعة طبعت طبعتان الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب في النجف الأشرف ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها #الدكتور_صاحب_الحكيم

و الأسماء ، خالية من الألقاب ،

التي سبق أن قدمها الحكيم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، في جنيف :

ابراهيم محمد حسن كردس الشيخ الشهيد

امين محمد رضا الخلخالي السيد

جبارحسن فرج الله ، الشيخ الشهيد

جناب المرعشي الهندي ، السيد الشهيد

حسن موسى بحر العلوم ، السيد الشهيد

حيدر علي الهاشميان ، الشيخ الشهيد

زكريا إسرائيل محمد رضا النصيري الشيخ الشهيد

صابر محمد علي مرزوق الشرع السيد الشهيد

صالح محمد رضا الأشكوري السيد الشهيد

عادل كاظم قاسم شبر السيد الشهيد

عباس حسين طاهر الشوكي السيد الشهيد

عباس هادي المطراوي الشيخ الشهيد

عبد الأمير محسن الساعدي الشيخ الشهيد

عبد الرحيم حسين فرج الله الشيخ الشهيد

عبد الرزاق عبد الجليل الجزائري السيد الشهيد

عبد الرسول علي خان المدني السيد الشهيد

عبد الزهراء …. الطائي الشيخ الشهيد

عبد السجاد سالم العرباوي السيد الشهيد

عبد الصاحب محسن الحكيم السيد الشهيد

عبد المحسن عبد علي موسى زايردهام الشيخ الشهيد

عبد الهادي حرز فلحي الشوكي السيد الشهيد

عبد الواحد …. آل سميسم الشيخ الشهيد

عدنان عبد الله الحجازي السيد الشهيد

عز الدين حسن علي القبانجي السيد الشهيد

علاء الدين علي بحر العلوم السيد الشهيد

علي أصغر أسد الله الغروي الشيخ الشهيد “المرجـــــع”

علي حسين الصغير الشبيري الخاقاني الشيخ الشهيد

علي حسين جعفر الشيخ الشهيد

عماد الدين محمد جواد الطباطبائي السيد الشهيد

قاسم محمد رضا الأشكوري السيد الشهيد

كاظم عزيز نور الحلو السيد الشهيد

كمال الدين يوسف محسن الحكيم السيد الشهيد

ماجد سبز خدا البدراوي الشيخ الشهيد

محمد إبراهيم عبد الهادي الشيرازي السيد الشهيد

محمد باقر حيدر الصدر السيد الشهيد “المرجع”

محمد تقي ابو القاسم الخوئي السيد الشهيد

محمد تقي عبد الرسول الجواهري الشيخ الشهيد

محمد تقي محسن الحسيني الجلالي السيد الشهيد

محمد جواد جابر الموسوي الموسوي السيد الشهيد

محمد حسين محسن الحكيم السيد الشهيد

محمد حسين موسى بحر العلوم السيد الشهيد

محمد رضا الخلخالي زين العابدين الموسوي السيد الشهيد

محمد رضا موسى بحر العلوم السيد الشهيد

محمد صادق باقر البطاط السيد الشهيد

محمد طاهر أحمد الحيدري السيد الشهيد

محمد علي محمد الموسوي السيد الشهيد

محمد محمد صادق الصدر السيد الشهيد “المرجع”

مرتضى جواد الكاظمي الخلخالي السيد الشهيد

مرتضى علي محمد البروجردي النجفي ، “المرجع”

مهدي السيد محسن الحكيم السيد الشهيد

مهدي صالح حسين المظفر الشيخ الشهيد

مهدي مرتضى الخلخالي السيد الشهيد

ميرزا الأنصاري الشيخ الشهيد

نصر الله المستنبط السيد الشهيد

يحيى الكعبي الشيخ الشهيد.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان

لندن

كانون الثاني 2020

تراجمهم في ” موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية : العراق”، الموسوعة طبعت طبعتان الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها #الدكتور_صاحب_الحكيم