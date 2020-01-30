نائب سابق يوضح أسباب عدم ذكر أسماء الأشخاص الذين تستقدمهم النزاهة

أوضح النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس، أسباب عدم ذكر أسماء الأشخاص الذين تستقدمهم هيئة النزاهة، لافتا الى ان النزاهة بدأت تنشط في الآونة الأخيرة وعملت بحيادية ومهنية عالية مع مختلف الملفات والأشخاص. وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “قيام النزاهة باستقدام بعض الأشخاص لايعني ان هناك جريمة او تهمة موجهة للأشخاص الذين تم استدعائهم”. وأضاف ان “هيئة النزاهة لاتذكر الأسماء التي تقوم باستدعائها لان طرح الاسم والاعلان عنه قد يسقط هذا الشخص خاصة في ظل الجو الإعلامي المشحون وقد يتسبب بحرج كبير له ولعائلته والمقربين منه”. وبين ان “الشخص المستدعى سيعلن عنه في حال صدور قرار قضائي بعد اثبات الجريمة او الذنب الذي ارتكبه الشخص، حيث ان عدم ذكر الشخص المستدعى في بادئ الامر يمثل خطوة جيدة”. وأوضح ان “إجراءات النزاهة حاليا جيدة جدا وتمارس عملها بحيادية ومهنية عالية”.