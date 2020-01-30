نقابة الفنانين تصدر بيانا بشأن الاحداث التي يمر بها العراق وتوجه رسالة للمتظاهرين

اصدرت نقابة الفنانين العراقيين، الاربعاء، بيانا بشأن الاحداث التي يمر بها العراق، فيما وجهت رسالة الى المتظاهرين.

وقالت النقابة في بيان “في حين يصل التوتر الأمني والسياسي إلى أشدّه، في طريقةٍ تشير إلى اعتباطية الكتل السياسية في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية منذ الأول من تشرين وحتى اللحظة، في وقتٍ يستمر القمع السلطوي لشبابنا في محافظات الوسط والجنوب، قتلاً وضرباً واعتقالاً وشيطنةً، نجدد موقفنا الراسخ في الوقوف مع الاحتجاج السلمي دون قيد”، داعية “ما تبقى من ضمير للكتل السياسية الى الإسراع بتنفيذ مطالب المحتجين، التي تهدف إلى إصلاح للبلاد، في وقتٍ يحتاج العراق الى توحد أصواته لبناء دولة قوية ذات سيادة لا يجامل بشأنها أحد”.

وخاطبت النقابة المتظاهرين بالقول “يا أحرار العراق ومحتجيه، نقف معكم لأنكم تصنعون معجزة العراق الحديث، مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقية، وأن موقفنا الأخلاقي الوطني منكم هو أقل دور نمارسه، في وقت تتعرض صفوفنا الوطنية التي هي أنتم، الى الطعن والمناورة السياسية والشيطنة الإعلامية”.

وتابعت “ما ضاع بلدٌ أحراره مثلكم، وأن المستقبل معقود بساحات الاحتجاج، في المحافظات كلها”.