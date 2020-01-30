وزارة الهجرة توزع قرابة (31) إلف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (30,735) ألف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة و العائدة في محافظات ( بغداد , صلاح الدين , ديالى , الانبار , النجف الاشرف و كربلاء المقدسة ) تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و صحية و مستلزمات منزلية و افرشه أرضية و كسوة ملابس ) .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كوادر الوزارة في العاصمة بغداد و محافظات صلاح الدين و ديالى و الانبار و النجف الاشرف و كربلاء المقدسة وزعت (30,735) الف حصة من المساعدات الاغاثية للاسر النازحة و العائدة الى مناطق سكناها الاصلية ” .

و تابع جهاكير ان ” كوادر فرعي الوزارة في بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة وزعو (2,100) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في منطقة الرضوانية و (220) حصة اغاثية في مجمع مريم العذراء بمنطقة زيونة ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (9,995) حصة من المساعدات الإغاثية بين الاسر النازحة في قضاء الكوفة ، فيما وزع كادر الوزارة في محافظة ديالى (9,300) حصة من المساعدات للنازحين و العائدين في المقدادية و خانقين و جلولاء ، اضافة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار (5,020) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في قضائي الرمادي و الفلوجة ” .

مشيراً إلى أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة النجف الاشرف وزع (2,100) حصة من المساعدات الإغاثية بين الاسر النازحة في قضاء الكوفة ، فضلا عن توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة كربلاء المقدسة (2,000) حصة من المساعدات الإغاثية بين الاسر النازحة في مركز المدينة و منطقة حي الزهراء و شارع النجف ” .