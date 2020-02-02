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اعتقال عصابة اختطفت مقيما من الجنسية الاسيوية في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال عصابة اختطفت مقيما من الجنسية الاسيوية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية من قبل أحد المواطنين، القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين اثنين منهم يحملان الجنسية الآسيوية والمتهم الثالث يحمل الجنسية العراقية”.

واضافت انهم “اقدموا على اختطاف شخص يحمل الجنسية الآسيوية وهو من المقيمين بالعراق”، مشيرة الى انه “تم اعتقالهم جنوبي العاصمة بغداد وتحرير المختطف”.

وتابعت انه “جرى تدوين أقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية”.

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