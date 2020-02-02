الأمن النيابية تؤكد مناقشتها قرار إخراج القوات الاجنبية مع رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد 2 شباط أنها ناقشت قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الاجنبية مع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه”تمت مناقشة قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الاجنبية”.

وأضاف أن “رئيس الحكومة المكلف سيلجأ إلى الخطوات العملية لاخراج القوات الاجنبية بعد تشكيل الكابينة الوزارية”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوَت على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.