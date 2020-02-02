ترحيب مشروط من تحالف القوى العراقية بتكليف محمد علاوي

قالت نائبة من تحالف القوى العراقية إن كتلتها ستدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، إن حقق ما تعهد به ولم يتأثر بضغوط الكتل السياسية وجعل المواطن يشعر بالمواطنة الحقيقية.



في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قالت النائبة من تحالف القوى العراقية، غيداء كمبش: “هناك أمور كثيرة قدمها علاوي في كلمته، إن صحّت، ولم تقدر الكتل السياسية أن تؤثر عليه فإنه ربما سيشعر المواطن العراقي بأنه في دولة حقيقية وبالمواطنة الحقيقية في كل المحافظات، وبالتالي نحن ندعمه”.

وأشارت النائبة كمبش إلى أن الموقف من ترشيح محمد توفيق علاوي كان “موقفاً موحداً، وبالتأكيد ننتظر أن يقوم بتنفيذ تعهداته التي أعلنها خلال كلمته، فهي تعهدات مهمة وإن استطاع تحقيقها فسيجعل الشارع يرضى عنه”.

وبينت النائبة من تحالف القوى العراقية أن “المهم في هذه الفترة ليس رضا الأطراف السياسية، المهم هو رضا الشارع وأن تكون هناك إجراءات حقيقية على أرض الواقع تكون فعلاً قد لبّت مطالب المظاهرات التي هي حقوق وليست بمطالب”.

وعن المصير الذي ينتظر علاوي وحكومته المرتقبة، قالت النائبة غيداء كمبش: “سيتعرض علاوي لضغوط الكتل السياسية، لكن أعتقد أن هذا مرهون بحكومته التي سيقدمها إلى مجلس النواب، فإن قبلت فإن ذلك سيعني أنه لن يتعرض إلى ضغوط وإن كانت هناك موافقة حتمية فهذا يعني أنه تعرض لضغوط وبالتالي سيكون في موقف لن يحسد عليه”.

وكان علاوي أعلن، أمس السبت، عن تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي طال انتظارها خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

وسبق أن عبر الكثير من المتظاهرين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة باعتباره ليس بعيدا عن الأحزاب الحاكمة وتقلد بالفعل مناصب رفيعة وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وعلاوي شيعي علماني مستقل، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005 وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على “التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته”.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وعاش العراق فراغاً دستورياً منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة؛ جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة.