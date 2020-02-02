خلافاً لبيانات رسمية سابقة.. التلفزيون العراقي يعلن مقتل 287 متظاهراً فقط خلال المظاهرات

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، 02 شباط، 2020 حصيلة القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ 25/10 من العام الماضي ولغاية 31/1/2020، والتي بلغت حسب الإحصائية اتي نشرتها 287 قتيلاً من المتظاهرين و5 من الأمن.



وقالت الوكالة إن الإحصائية سجلت “سقطوط يوم الجمعة المصادف 25 من تشرين الأول 51 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات فيما سقط شهيد واحد من القوات الأمنية”.

وأضافت أنه “في يوم 26 تشرين الأول سقط 22 شهيداً من المتظاهرين، وفي يوم 27 من الشهر نفسه سجلت الإحصائيات سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما شهد يوم 28 سقوط 12 شهيداً من المتظاهرين في عموم المحافظات”.

وأشارت إلى أنه “سجلت الإحصائيات في يوم 29 من الشهر ذاته سقوط 7 شهداء من المتظاهرين، فيما سقط في يوم 30 من الشهر ذاته 6 شهداء، كما سقط يوم 31 من الشهر ذاته متظاهرون اثنين”.

وتابعت أنه “بحسب الإحصائية فإن مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 فيما بلغ عدد الشهداء من القوات الأمنية شهيد واحد”.

وسجلت الاحصائية “سقوط 142 شهيداً من المتظاهرين في شهر تشرين الثاني في عموم المحافظات، فيما سقط 3 شهداء من القوات الامنية في الشهر ذاته”.

وأردفت الوكالة في الاحصائية أنه “19 شهيداً من المتظاهرين سقطوا في شهر كانون الاول، فضلاً عن سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية”.

مبينةً أن “مجموع الشهداء الذين سقطوا في شهر كانون الثاني بلغ 19 شهيداً من المتظاهرين، في المحافظات التي شهدت تظاهرات، فيما لم تسجل الاحصائية سقوط شهداء من القوات الأمنية”.

وتخللت الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفقاً لمنظمة العفو الدولية، حيث يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد، ويصرون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية.