مجموعة منتجي الدواجن بالعراق يوجهون رسالة لمدير المنافذ الحدودية

وجه مجموعة منتجي الدواجن في العراق، السبت، رسالة الى مدير المنافذ الحدودية، مؤكدين دخول “برادات” بيض من منفذي سومر والشيب بدون اجازات.

وجاء في الرسالة إنه “منذ ستة اشهر ونناشدكم بحماية المنتج المحلي الوطني واليوم بدأ القطاع الخاص ينتعش وشغلت مشاريع الدواجن اكثر من مليونين عامل عاطل عن العمل”.

وأضافت الرسالة “فوجئنا هذا اليوم بدخول برادات البيض من منفذ سومر ومنفذ الشيب بأعداد كبيرة بدون اجازات استيراد وبإمكانك إرسال لجنة لضبط تلك البرادات المهربة وجزء منها دخل الى الحدود العراقية والجزء الثاني من الجانب الإيراني”، مشيرة الى أن “البيض الإيراني مصاب بانفلاونزا الطيور وسوف تحدث كارثة بهذا القطاع”.