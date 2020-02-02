واخيرا…. السيد محمد علاوى رئيسا للوزراء

كانت ولادة عسيرة انتهت بعملية جراحيه قيصريه تجاوزت المدة القانونيه التى يحددها الدستور وجاءت باتفاق كتلتى العامرى والصدر دون الاهتمام بالكتل الاخرى. ليست فقط عملية الاختيار مثيرة للجدل وانما موقف السيد علاوى الذى رفض اقتراح الترشيح مبدئيا لان نخبة المحاصصه قد وضعت له من ضوابط وشروط, لا يمكن القبول بها, ثم قبوله بالترشيح لاحقا. من حقنا كمواطنين ومنتفضين ان نعلم, نتعرف عن الاحوال والشروط التى التى تبلورت لدى السيد علاوى وملوك المحاصصه, كيف ولماذا حصل التوافق والتغيرات وعلى ماذا تم زواج المتعه؟؟. كان حجم الكلمه التى وجهها السيد علاوى الى “السيدات والسادة” وليس للشعب العراقى والمنتفضين بين 700-800 كلمه, قدم اولا اعتزازه وتشرفه بهذا الاختيار وشكره لجميع القوى التى عملت على اختياره وشكره الخاص للمرجعية الرشيده. ان مشروعه لاوضاع العراق وانصاف الشهداء, بما فيهم المنتفضين وقوات الامن ويؤكد على امله وعزمه ان يفى الدماء الزكيه فى العمل على دولة العدالة والقانون. لاشك بان هذا التكليف يضع عليه مسؤلية تاريخيه, وعليه فهو : 1- يعاهد الله ويعاهد الشعب على ” ….تحقيق مطاليب الانتفاضه ” و2- اتعهد بمشيئة الله وبمسادتكم تشكيل حكومه بعيدا عن مبدا المحاصصه والطائفيه والفئويه وتكون ممثله لكافة الاطياف,3- اعاهد الشعب ان لا اقبل اى مرشح من قبل القوى السياسيه واذا تعرضت الى الضغوط فسوف اصارحكم,4- اتعهد بالعمل الحثيث لتهيئة انتخابات مبكره وفقا لللاليات الدستوريه كما يؤكد 5- على توفير فرص عمل للمواطنين وتغيير منهج الاقتصاد الريعى وتحويله الى اقتصاد استثمارى, كما اتعهد6- بحماية العراق من اى تدخل خارجى و7- بعد التوكل على الله تقديم تقرير دورى للشعب من خلال مجلس النواب واخيرا 8- دعوته لفتح حوار مع المتظاهرين والذى سوف يشرف عليه شخصيا لتحقيق مطاليبهم. ويامل ان يكون ابناء العراق سندا له فى مهمته الجديده. واخيرا عاش العراق وعاش الشعب. بدون اى شك تمثل كلمه السيد علاوى نوايا طيبه ووعود مستقبليه, مثله فى ذلك غالبية السياسين الذين, ليس فى العراق وانما فى الكثير من دول العالم يجتهدون فى وعودهم ونواياهم. وبدون تشكيك فى شخص السيد محمد توفيق علاوى وكفائته المهنيه الا ان اوضاع العراق والشعب المنتفض لا تتحمل التجربه والوعود الذهبيه, خاصة وان مؤشرات خطيره رافقت عملية تكليف السيد علاوى من قبل كتائب السيد الصدر التى نزلت الميدان ثانية ونصبت خيامها فى محيط المطعم التركى واحتلاله والذى يمثل مركزا ورمزا مهما لمجمل عملية الحراك الشعبى , هذا يعنى ان عملية التكليف بـ ” شكلها الوطنى” لا

تتعدى كونها عملية احتواء الانتفاضه وبالتالى ضربها وافشالها وتعبيد الطريق لسلطة الكتل المتنفذة واستمرارها فى الحكم واستمرار الاوضاع المترديه للدولة والمجتمع والمواطنين. لقد تم رفض السيد علاوى كرئيسا للوزراء مباشرة من قبل قوى الحراك الشعبى والتى كما يبدو لا يمثل الشروط التى وضعتها قوى الحراك الشعبى والتى يجب ان تتوفر فى رئيس الوزراء القادم

ان السؤال يفرض نفسه فى اوجه القوة والضعف بين السيد عبد المهدى والسيد علاوى, ان كلاهما تم اختيارة وتنصيبه من قبل الصدر والعامرى, وهم ينتمون الى الاسلام السياسى الذى فشل فشلا ذريعا فى بناء الدوله واداء مؤسساتها وتالقوا كلصوص وافاقين, كما انهم من نتاج ” مبدأ المظلوميه” التى تمثل مبدئيه فى التنشئه الاجتماعية والتى لم تفرز فى التاريخ الحديث قادة وسياسين يتمتعون بقكر ومواقف سياسيه مستقله. ان السيد عبد المهدى اقيل من منصبه بعد ان قبل لنفسه كل الاهانات ودخل التاريخ ليس كأسؤ رئيس وزراء عراقى وانما ايضا مجرم بحق الشعب العراقى. لماذا وافق السيد علاوى على تكليفه بهذه المهمه الخطيره بالرغم من علمه بشدة تعقيد الاوضاع العراقية الحاليه خاصة وان الكتل السياسيه بعد الفشل فى تمشية السودانى ومحافظ البصره وتجاوز المدة الدستوريه تبحث بشكل محموم عن شخص يوافق على اقل تقدير لـ 50% من شروطها. ان الجواب يكمن فى البنيه الشخصيه والاجتماعيه للسيد علاوى وسحر وجاذبيه المكانه والمنصب كرئيس للوزراء وقائد القوات المسلحه والذى يمثل ايقونه المسيرة المهنيه والذاتيه. كان الاجدر بالسيد علاوى استمراره كمثقف معاصر وشاهد على العملية السياسيه الفاشله وتدوين يومياتها ووضع حلول واقكار مستقبليه تفتح افاقا واسعة للمستقبل.

الدكتور حامد السهيل 2.1.2020