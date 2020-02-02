وزير الخارجية البلجيكي يزور بغداد غدا

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن وزير الخارجية البلجيكي فيليب اوفت سيزور بغداد غدا.
وقالت الوزارة في بيان إن “غدا الاثنين سيعقد لقاء ثنائي في مبنى وزارة الخارجية ببغداد لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره البلجيكي فيليب اوفت”.
أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن وزير الخارجية البلجيكي فيليب اوفت سيزور بغداد غدا.
وقالت الوزارة في بيان إن “غدا الاثنين سيعقد لقاء ثنائي في مبنى وزارة الخارجية ببغداد لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره البلجيكي فيليب اوفت”.
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