أربيل ..اجتماع رئاستي اقليم وحكومة كوردستان

عقدت رئاستي إقليم وحكومة كوردستان اجتماعاً في أربيل ، اليوم الأثنين ، لبحث عدد من القضايا الراهنة بما في ذلك المستجدات الأخيرة في العراق والمنطقة.

ويناقش الاجتماع الوضع الراهن في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة ، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق بين الرئاسة والحكومة والبرلمان في الإقليم .

كما ستبحث الرئاستان الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إقليم كوردستان مؤخراً إزاء ما يتعلق بفيروس كورونا المنتشر والذي اودى بحياة العشرات في الصين وانتشرت في اكثر من 20 بلداً حول العالم .

وقال وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد ، في تصريح للصحفيين ، إن الاجتماع سيناقش ملفات عديدة ومنها المستجدات الأخيرة في العراق بعد تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الاتحادية خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .