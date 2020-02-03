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القوات العراقية تعتقل أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في نينوى

ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبص على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال غرب العراق.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان “إن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناء على معلومات  استخبارية دقيقة ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق وأحياء كراج الشمال والانتصار غربي مدينة الموصل”.

وكانت قوى الأمن العراقي قد ألقت في وقت سابق اليوم القبض على أحد إرهابيي تنظيم داعش في قضاء مخمور بالمحافظة نفسها.

وتنفذ الأجهزة الأمنية بشكل متواصل عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن اعتقال متزعمين وعناصر في تنظيم داعش ومطلوبين بقضايا مختلفة.

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