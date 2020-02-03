بيان صحفي

صنعاء ، 3فبراير/ شباط2020

اليمن: بيان لمدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن بخصوص أولى رحلات مطار صنعاء للحالات الطبية.

يقول مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن السيد محمد عبدي: ” هذه الخطوة تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين ماتوا في إنتظار السفر لخارج البلاد للحصول على رعاية عاجلة كان من الممكن أن تنقذ أرواحهم. لقد حكم عليهم بالإعدام عندما حاصر التحالف الذي تقوده السعودية الجزء الشمالي من البلاد وأغلق المطار في صنعاء لأكثر من ثلاثة أعوام. نأمل تنقذ هذه الرحلات الطبيه حياة المزيد من اليمنيين ، حيث لا يزال الكثيرون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها ولا يوجد ما يبرر معاقبتهم ، كما أننا نأمل أن لايعرض التصعيد العسكري الأخير في شمال البلاد هذه الرحلات للتهديد. هذه الخطوة صغيرة ولكنها مهمه لبناء الثقة بين أطراف النزاع وإنهاء المشاحنات و الوصول لفتح مطار صنعاء للرحلات الجوية التجارية بشكل كامل”

ويضيف السيد عبدي: “يعد إغلاق مطار صنعاء أحد الأمثلة على الطريقة التي يتسبب بها إستخدام الحصار في خلق معاناة لا تطاق بالنسبة للمدنيين. ويشمل ذلك فرض قيود على السلع الإنسانية والواردات التجارية من الغذاء والوقود والأدوية. حالياً هناك 80 في المائة من السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ، فالإقتصاد مستمر في التدهور ولا يحصل الموظفون على رواتبهم. اليمن بحاجة إلى إجراء عاجل لزيادة تدفق الغذاء والوقود والأدوية من ميناء الحديدة لباقي أنحاء البلاد ، ويجب البدء في دفع الرواتب وإلا فقد يواجه اليمنيون خطر المجاعة مرة أخرى.”

ملاحظات للمحررين:

تشير التقديرات إلى وفاة ما لا يقل عن 32000 يمني كانوا بحاجة للخصوع لعلاج طبي متخصص في الخارج وفقًا لوزارة الصحة في صنعاء.

ستقوم الرحلات الطبية بنقل 30 مريضاً إلى القاهرة وعمان ممن يعانون من أمراض مزمنة لا يمكن علاجها داخل اليمن.

لقد إستغرق الأمر عامين للتفاوض على هذه الرحلات الجوية التي تبدأ اليوم بنقل 7 أشخاص. ومن المتوقع أن تليها رحلات أخرى لنقل باقي المرضى. ومن المأمول أن تمكن هذه الرحلات الجوية من إستمرار “الجسر” الطبي بشكل منتظم للمرضى.