ايها المتظاهرين الابطال المخلدين

تحية حب وشوق من الاعماق انكم هبة السماء الى الشعب والوطن لانقاذهما من النفق المظلم الذي نورتم نهايته بشمس الثورة التي لا تنطفي ابدا مدى الدهر وسيذكرها التاريخ باحرف من نور . لقد دفعتم الثمن غالي اكثر مما يستوجب لازاحة الزمرة الفاسدة الفاشلة الحاكمة المنخورة من الداخل. اتمنى عليكم الا تدفعوا اية ضحية بعد اليوم وليكن التغيير تدريجيا لانه لا يمكن ان ياتي دفعة واحدة في الوضع الحالي لان الفاسدين العملاء لا يمكن ان يستسلموا بسهولة ويسلموا رقابهم للمشانق .الفاسدين هم بعشرات الالوف ممن وقعوا في فخ الفساد لان الدولة بنيت على الفساد منذ البداية من قبل الامريكان وسياسيينا وليس من المصلحة والانصاف اعدام كل هؤلاء .اما المحرظين وقتلة المتظاهرين يجب ان يقدموا الى العدالة فورا.ان التغيير الجذري لا يمكن ان يحدث الا بانقلاب عسكري وهذا لا يخدم قضية الشعب والوطن بل الاعداء من البعثيين لركوب الموجة و الطائشين والمخربين والصهاينة.علينا عدم نسف عملية التبادل السلمي للسلطة.علينا ان نكون واقعيين بان المتظاهرين لا يملكون غير ارواحهم وعطف ومحبة الشعب واعداءهم يمتلكون القوة المسلحة والمال الوفير وانتم تنتصرون عليهم حتما لكن بتضحيات اخرى جسيمة لا نتمناها لكم وللشعب والوطن ليتعرضا لما لا يحمد عقباه. لذلك علينا بالتغيير التدريجي الذي نتامله بالمرشح محمد توفيق علاوي وخاصة وهو تعهد بكل طلبات واهداف الثورة . ينبغي اعطاءه الفرصة ولو لشهر واحد وخاصة الملفات جاهزة وخاصة يمكنه البداية خلال ايام باصدار اوامر القبض بحق القناصين وقتلة المتظاهرين. علينا بالقبول به ودعمه يدا بيد مع التيار الصدري الذي سيكون قوة حامية للمتظاهرين . عليكم بالعقلانية والصبر فثورتكم لا بد وان تنجح وعندها ستستفلس كل المراجع عدى مرجعية الوطن والشعب.عليكم بتشجيع كل من يايدكم ويقف معكم واحتواءه بالتي هي احسن وبدبلوماسية محنكة والتساهل بعض الشيء في سبيل ذلك لالا تنزلق الامور .ان لمحمد توفيق علاوي الكثير من الايجابيات 1.هو ليس مرشحكم بل مرشح كل الكتل والاحزاب ومنهم من وافق على مضض لانهم انحنوا لثورتكم وفشله يحسب عليهم 2. انه منهم ويعلم بكل خباياهم وقد تقاطع معهم عدة مرات سابقا لانه انزه وافهم واكثر وطنية منهم .3 .انه تعهد صراحة بتلبية كل مطاليبكم واهدافكم فورا وخاصة بحصر السلاح بيد الدولة واعتقال قتلة المتظاهرين.4. تعهد بحمايتكم وتوجيه سلاح الدولة ضد الذين يستهدفونكم. 5.التيار الصدري من الداعمين له ولا يمكنكم الاستغناء عن التيار الصدري في هذه المرحلة ليكون حاميكم واعداءكم يتخوفون من التيار الصدري اكثر منكم.6. لا يعقل بانه يستعد لهاذا الحمل الكبير ويتعهد بكل ما تعهد به لاجل منصب زائل بل لديه الرغبة والنية الصادقة للتغييروسينجح بالاستناد على الشعب وعليكم كممثلي الشعب وطليعته الواعية الثورية.7.انه انسان يحترم نفسه ويعلم بان فشله سيادي به الى مزبلة التاريخ ويخسر كل شيء حتى احترامه لذاته وكل تاريخه.

وختاما ايها الاعزاء انكم باعطاء الفرصة للمرشح محمد توفيق علاوي ستثبتون للداخل والخارج ولكل العالم بانكم عقلانيين حظاريين وطنيين وسياسيين محنكين جديرين بقيادة المرحلة خلافا لادعاءات اعداءكم الفاشلين الفاسدين العملاء الذين يشوهون سمعتكم.

سولاقا بولص يوسف